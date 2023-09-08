В 12 округах Подмосковья 9 и 10 сентября пройдет акция по проверке здоровья в парках

В частности, в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление и сдать общий анализ крови

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области в грядущие выходные смогут проверить состояние своего организма в рамках региональной акции "Проверь свое здоровье в парке" в 12 городских округах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В эти выходные, 9 и 10 сентября, в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 12 городских округах, в том числе в Пушкинском, Коломенском, Ленинском, Подольске, Мытищах и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

"С начала лета выездные бригады врачей работают в городских парках Подмосковья по выходным. И жители Подмосковья могут объединить прогулку в парке с заботой о своем здоровье. В рамках такого осмотра можно получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.