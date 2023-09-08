На Ямале к 80-летию освобождения Донбасса высадили деревья и открыли памятник героям СВО

Возле памятника высадили 80 деревьев

ТАСС, 8 сентября. Памятник погибшим в ходе специальной военной операции открыли в пятницу в парке Победы города Салехарда в честь 80-летия освобождения Донбасса от фашистов. Также возле памятника высадили 80 деревьев, сообщает пресс-центр акции "Сохраним лес".

"Высаживаем деревья в очень важном для нас месте - парке Победы. Сегодня здесь появился новый памятник в честь героев, участников СВО. Очень важно, что парк оживает, рядом строится новый микрорайон, совсем скоро он начнет заселяться и здесь будут гулять тысячи жителей", - сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, чьи слова приводятся в сообщении.

Высадка новых елей и сосен ознаменована еще одним важным событием: именно в Салехарде сегодня высадили миллионное дерево пятого года акции "Сохраним лес". Теперь юбилейный саженец будет отмечен на карте самого масштабного лесовосстановительного проекта страны.

"Символично, что миллионное дерево акции "Сохраним лес", которая охватывает все регионы большой страны, высаживаем именно у нас, в Салехарде, в городе на полярном круге. В нашем Арктическом регионе эта добрая традиция вдвойне важна: здесь по климатическим условиям деревьям сложно, мы бьемся за сохранение каждого из них, и всегда радует, что акция востребована и привлекает множество жителей", - добавил губернатор.

За последние два года на Ямале высадили более 39 тыс. саженцев. Масштабная высадка деревьев ежегодно проходит во всех городах и поселках округа. Наряду с Ямалом высадки деревьев акции "Сохраним лес" в пятницу прошли еще в 20 регионах России. Новые леса появились в Алтайском и Красноярском краях, в Амурской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Тюменской и Ярославской областях, в республиках Алтай и Карелия, а также в Югре.

Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяется порядка 1,5 млн участников, которые высадили более 222 млн деревьев. Это главная лесовосстановительная акция в России, она проводится в поддержку национального проекта "Экология".