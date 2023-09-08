Журналистки Кристель Нэан и Ирина Куксенкова награждены премией СЖР "Солидарность"

Церемония вручения наград состоялась в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Имена лауреатов премии Союза журналистов России (СЖР) "Солидарность" назвали в Москве. В 2023 году награду получили французская журналистка, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер" Кристель Нэан и корреспондент Первого канала, военный журналист Ирина Куксенкова, передает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения наград состоялась в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

"Так совпало, что именно в этот день 8 сентября 1943 года Красная армия освободила Донецк. <...> Этой наградой "Солидарность" мы обычно награждаем тех наших коллег, кто за прошедший год подвергался опасности во время исполнения профессиональных обязанностей, и тех, кто проявлял солидарность", - сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Он отметил, что три дня назад вернулся из поездки по новым регионам и на себе почувствовал, что такое артиллерийские "прилеты". "У нас там действительно много коллег, которые решили вступить в союз. Я там вручил больше 90 билетов, в Луганске и Донецке, еще есть желающие вступить в наш союз", - уточнил Соловьев.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн добавил, что без журналистов и свободы слова невозможно демократическое развитие государства. "Сегодня наши коллеги рискуют своей жизнью, чтобы иметь возможность доносить до людей правду. Журналистское сообщество, подавляющее большинство, относится к таким людям как к героям", - пояснил он.

Лауреаты премии

Кристель Нэан не смогла приехать на награждение в Москву, но записала обращение.

"Список журналистов, погибших на Донбассе или в результате конфликта, в этом году стал длиннее. Хочу отдать должное Максиму Фомину, он же Владлен Татарский, и Ростиславу Журавлеву, вечная им память. Их убийство было направлено на то, чтобы помешать им говорить правду, запугать других журналистов. Но, напротив, это укрепило нашу решимость донести до мира правду. <...> Наш долг - продолжить дело правды, который начали наши погибшие коллеги. Работаем, братья", - отметила она, выразив надежду, что список журналистов, погибших в результате конфликта, останется неизменным до конца СВО.

Ирина Куксенкова сообщила, что недавно вернулась в Москву из Крыма, где с Народным фронтом участвовала в организации реабилитации для раненых военнослужащих и доставке гуманитарной помощи на передовую. "Сегодня, в нынешних условиях, нужно проявлять эту солидарность к тем, кто нас защищает, к нашим защитникам", - сказала она журналистам после премии.

О премии

8 сентября традиционно отмечается Международный день солидарности журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте. Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года в берлинской тюрьме. Находясь в нацистских застенках, он остался верен делу своей жизни, там он написал свой "Репортаж с петлей на шее".

В 2022 году премию "Солидарность" Союза журналистов России получили председатели союзов журналистов Донецкой и Луганской народных республик.