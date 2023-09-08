Работающая в ДНР военкор из Франции считает символичным, что премию СЖР получили женщины

Кристель Нэан назвала получение награды признанием ее работы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военный корреспондент из Франции, главный редактор информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер" Кристель Нэан, которая с 2016 года освещает события в Донбассе, считает символичным, что премию Союза журналистов России (СЖР) "Солидарность" получили женщины-журналисты.

В этом году награду СЖР помимо Нэан получила корреспондент Первого канала, военный журналист Ирина Куксенкова.

"Не смогла приехать, потому что работаю на выборах. Я очень горжусь этим. Конечно, получить такую премию - это признание, признание моей работы. Премию получили два военкора. Для меня это очень символично, к тому же мы - женщины. Очень мало женщин-военкоров. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживает, телеканалу "Мегаполис" [телеканал из ХМАО, с которым сотрудничает Нэан], "Мастерская новых медиа", "Россия - страна возможностей", которые дали возможность улучшить мою работу", - сказала ТАСС Нэан.

Она напомнила, что премию вручили в Международный день солидарности журналистов, когда вспоминают журналистов, погибших во время исполнения профессионального долга. В Донбассе с начала эскалации конфликта погибли около 30 журналистов. "К сожалению, в этом году мы еще потеряли Владлена Татарского, Ростислава Журавлева", - добавила она.

Эта дата выбрана в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, казненном гитлеровцами 8 сентября 1943 года в берлинской тюрьме. Находясь в нацистских застенках, он остался верен делу своей жизни, там он написал свой "Репортаж с петлей на шее".

В 2022 году премию "Солидарность" Союза журналистов России получили председатели союзов журналистов Донецкой и Луганской народных республик.