На МКАД откроют комплекс сервисного обслуживания автомобилей

Его площадь составит около 6 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс сервисного обслуживания автомобилей с фигурным остеклением планируют построить на 59-м км МКАД в Кунцево. Для отделки фасадов используют гладкие и рельефные панели белого цвета, сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Двухэтажное здание будет иметь площадь около 6 тыс. кв. м. Мы привыкли, что автосервисы обычно выглядят крайне неприглядно или чисто утилитарно, но в данном случае проект хорошо проработан и с точки зрения многофункциональности, и в плане архитектурных решений. Например, используются фигурные витражи в пол, лаконичные детали, продумана подсветка и места для размещения рекламных конструкций", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Он уточнил, что, помимо автосервиса, в комплексе разместится автомойка, кафе на 95 посадочных мест, магазин, шиномонтаж с сопутствующими услугами для легковых автомобилей, в том числе по нанесению защитных покрытий.

"Фасад здания будет выполнен с определенным вертикальным ритмом рельефных, гладких панелей и витражей. Отделка в цвете "сигнальный белый" из рельефных и гладких сэндвич-панелей создаст аккуратный лаконичный образ. Для остекления используют тонированное стекло с затемнением 20%", - отметили в комитете.

На первом этаже нового здания разместится автомойка для легковых автомобилей на пять постов, на втором - помещения сервисного обслуживания, пункты полировки лакокрасочного покрытия и нанесения защитной пленки на кузова, административные кабинеты. Кафе отделено от объема комплекса сервисного обслуживания автомобилей. Каждый из объемов имеет свои входы. Обслуживание посетителей будет идти за прилавком в обеденном зале или на вынос через окно автомобиля.

Участок застройки находится на внутренней стороне МКАД, в треугольнике, ограниченном Рублево-Успенским и Рублевским шоссе. Концепция разработана проектной компанией "Спецкомплекспроект", - заключили в ведомстве.