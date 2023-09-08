В Москве в районе Фили-Давыдково капитально отремонтируют фасад библиотеки

Как сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, также обновят центральную входную группу и запасной выход

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Фасад библиотеки №202 на Кастанаевской улице на западе Москвы планируют обновить. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт фасада здания обособленного структурного подразделения Библиотека №202 ГБУК города Москвы "ОКЦ ЗАО" по адресу: Кастанаевская улица, дом 52, строение 2, район Фили-Давыдково Западного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.

Одноэтажное здание было построено в 1981 году, и в рамках ремонта предусмотрен обширный комплекс мероприятий по обновлению фасада и утеплению наружных стен.

"Специалисты установят навесную вентилируемую фасадную систему с облицовкой керамогранитными плитами. Также будет обновлена центральная входная группа и запасной выход. Там выполнят в том числе отделку козырька, стен, пола и ступеней крыльца. Также работы затронут оконные и дверные откосы", - уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба.