Компании Москвы в сфере образования заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что география поставок охватывает страны Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, Африки и Китай

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московские компании, работающие в сфере образования, заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами, предприниматели экспортируют AR-тренажеры для охраны труда, онлайн-курсы и другие ИТ-продукты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Для укрепления деловых связей с новыми партнерами и расширения географии присутствия московского бизнеса за рубежом город организует для компаний образовательной сферы деловые переговоры на выставках и бизнес-миссиях, открывает акселерационные программы и помогает размещать информацию о продуктах и услугах на зарубежных маркетплейсах. Всего при поддержке Московского экспортного центра компании из сферы образования заключили более 50 контрактов с зарубежными партнерами. География поставок охватывает страны Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ, Африки, а также Китай", - подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что по результатам участия в программах Московского экспортного центра столичный разработчик тренажера c эффектом дополненной реальности заключил контракты с партнерами из Турции и Киргизии. Компания поставляет за рубеж программы для виртуального обучения по охране труда в различных сферах. Например, для промышленных площадок используется программное обеспечение для отработки правил безопасного поведения на строительных лесах, оказания первой помощи, оценки рисков.

Для офисных сотрудников разработаны программы для обучения действиям при пожаре и в случае других экстремальных ситуаций. При содействии города компания участвовала в реверсной бизнес-миссии с партнерами из стран СНГ, а также получала другие меры поддержки.

"Компания, которая основала цифровой университет новых гуманитарных профессий, по результатам участия в акселераторе при поддержке МЭЦа подписала контракты с партнерами из Казахстана и Узбекистана. Экспортер заключил четыре экспортные сделки на поставку услуг по лицензионному подключению к диагностике пользователей на онлайн-платформе. В цифровом университете собраны материалы и курсы для развития гибких навыков: эмоционального интеллекта, стрессоустойчивости и критического мышления", - добавляется в материале.