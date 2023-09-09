Московский урбанистический форум посетили уже 7 млн человек

Мероприятия проводятся на четырех площадках: в олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе, парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Семь миллионов человек посетили площадки Московского урбанистического форума, там они могут узнать о самых ярких городских проектах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Уже 7 млн человек посетили мероприятия, которые проводятся в рамках Московского урбанистического форума. Он работает до 10 сентября и проходит на четырех площадках: в олимпийском комплексе "Лужники", Гостином Дворе, парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Лужниках" в выходные, 9 и 10 сентября, пройдет насыщенная программа. Здесь можно узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву. Для гостей пройдут выступления Вани Дмитриенко, Тимы Акимова, Алсу и Юлии Савичевой, ночная вечеринка с Еленой Темниковой, игра "Что? Где? Когда?", мастер-классы проекта "Кинокампус Горького", розыгрыш автомобиля и многое другое.

На площадке в Гостином Дворе создано интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию социальной сферы. Посетителей ждут концерты классической и современной музыки, лекции об эмоциональном и искусственном интеллекте, здоровье, стрессе и успехе. В субботу и воскресенье всех желающих приглашают на спектакли, познавательные квесты, интерактивные шоу, экскурсии по выставке и мастер-классы для детей.

"На площадке в "Зарядье" продолжаются мероприятия фестиваля в рамках Московского урбанистического форума - москвичей и гостей столицы ждет большая интересная программа. Здесь пройдут спортивные тренировки, кинопоказы, театральные игры, лекции и выступления популярных артистов", - добавляется в материале.