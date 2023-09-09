Пластический хирург Отари Гогиберидзе умер от последствий коронавируса в Москве

Его бывшая жена Яна Лапутина сообщила, что прощание с Гогиберидзе состоится в воскресенье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пластический хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве от последствий COVID-19. Об этом сообщила его бывшая жена телеведущая Яна Лапутина в своем аккаунте в Instagram ("Инстаграм", запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС).

"Отари в феврале перенес COVID, который дал очень серьезные осложнения. Сегодня в 18:20 его не стало", - сообщила 8 сентября телеведущая.

Она также сообщила, что прощание с Гогиберидзе состоится в воскресенье.

В клинике "Время красоты", основателем которой являлся пластический хирург, также подтвердили его смерть. "От нас ушел Отари Гогиберидзе, наш руководитель, наш шеф, наш хирург, наш друг", - говорится в сообщении клиники в Instagram.