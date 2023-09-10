9 сентября, 23:11

"Известия": в России создали систему противодействия подставным ДТП

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Издание пишет, что подставные дорожно-транспортные происшествия представляют собой вид мошенничества, при котором попавшие в аварию владельцы автомобилей пытаются оформить страховые выплаты постфактум

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Система противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта (ИИ) начала применяться в России. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на НТИ "Автонет".

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Как отмечает издание, подставные ДТП представляют собой вид мошенничества, при котором попавшие в аварию владельцы автомобилей пытаются оформить страховые выплаты постфактум. Для борьбы с этим система собирает информацию с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет данные о столкновении автомобиля. Если смартфон не зафиксировал удар, то гироскоп и акселерометр его не зарегистрируют, что позволит избежать подставных аварий.

По информации "Известий", система смогла предотвратить более 150 подобных ДТП за последний месяц.

В настоящий момент механизмом на основе ИИ пользуется онлайн-сервис по страхованию автомобилей Simble. Внедрение такой системы рассматривают и другие страховые фирмы. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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