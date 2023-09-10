В Хабаровске в возведение нового здания художественного музея вложат 9,8 млрд рублей

Как сообщил министр экономического развития Виктор Калашников, проект строительства планируют реализовать на условиях государственно-частного партнерства

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Проект строительства нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске будет реализован на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), в его строительство вложат 9,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

"Готовится к подписанию концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта культуры "Дальневосточный художественный музей" с общей суммой капитальных вложений 9,8 млрд рублей", - сказал Калашников.

Дальневосточный художественный музей - одно из ведущих учреждений культуры Хабаровского края. Коллекция музея насчитывает более 17 тыс. экземпляров, в том числе около 9 тыс. художественных произведений мирового значения. Площадь нынешнего здания немногим более 2,2 тыс. кв. м. Посетители видят лишь 5% экспонатов.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал ранее, что для размещения всех произведений изобразительного искусства из фондов музея необходимо 17 тыс. кв. м. Площади нового здания, как предполагается, позволят открыть доступ не только ко всему имеющемуся фонду, но и проводить выставки произведений местных художников и современного искусства, организовать арт-пространство для развития креативной индустрии. Под проект выделен земельный участок вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора на берегу Амура.

Механизм государственно-частного партнерства, отметил Калашников, позволяет Хабаровскому краю создавать новые объекты социальной сферы, коммунального комплекса с привлечением как бюджетных, так и негосударственных источников финансирования. Зампред сообщил, что в заключительной стадии переговоров находится проект создания многофункционального лечебно-реабилитационного центра с организацией санаторно-курортного лечения "Уссури", который также будет реализовываться на условиях концессии. В целом по итогам 7 месяцев этого года портфель активных проектов ГЧП с концессионными соглашениями из разных сфер, за исключением ЖКХ, составляет 9 единиц с объемом вложений в 72,5 млрд рублей. Это, в частности, проекты строительства дороги в обход Хабаровска, ряда школ, детского центра отдыха, межвузовского кампуса.

Проект обновленного Дальневосточного художественного музея в Хабаровске вошел в мастер-план города. Он представлен в павильоне Хабаровского края на выставке "Улица Дальнего Востока" на форуме. Павильон региона в этом году дополнили временной экспозицией будущего здания.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.