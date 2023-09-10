В Хабаровском крае в 2023 году число самозанятых возросло в 1,6 раза

Как сообщил зампредседателя правительства региона Виктор Калашников, всего в крае зафиксировали 58 тыс. самозанятых

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Число самозанятых в Хабаровском крае увеличилось в нынешнем году в 1,6 раза. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников на Восточном экономическом форуме.

"Количество самозанятых граждан в крае в 1,6 раза выше аналогичного периода прошлого года", - сказал Калашников. По информации правительства Хабаровского края, самозанятых в регионе насчитывается почти 58 тыс. Люди могут пройти разные обучения, получить консультации по продвижению своего дела в социальных сетях и рекламе, по разработке сайта в центре "Мой бизнес". Услуги с начала года оказаны уже 590 самозанятым.

Зампред добавил, что положительные тенденции сохраняются и в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП), несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Сейчас в регионе зарегистрировано свыше 48,7 тыс. субъектов МСП - чуть больше, чем в прошлом году. Продолжает увеличиваться и численность занятых в сфере МСП - с 205,2 тыс. на начало 2022 года до 211,8 тыс., согласно последним данным текущего года. Это порядка 30,5% от общего количества занятых в крае. Население региона активно вовлекается в осуществление предпринимательской деятельности, отметил Калашников.

Для предпринимателей в крае доступны пакет мер поддержки, консультации по выбору идеи проекта, написанию бизнес-плана, продвижению, различные финансовые инструменты для открытия и развития своего дела, обучения, гранты.

Вопросы поддержки бизнеса на Дальнем Востоке будут обсуждаться на сессиях, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.