Омский микроминиатюрист Коненко сплел корзину диаметром восемь миллиметров

Художник планирует подать заявку в Книгу рекордов России

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко сплел из бересты корзину диаметров всего восемь миллиметров. Как рассказал ТАСС Коненко, он подаст заявку в Книгу рекордов России на признание ее самой маленькой корзиной в мире из природного материала.

"Получилась корзиночка диаметром около восьми миллиметров. Это будет самая маленькая плетеная корзина из природного материала, я планирую подать заявку в Книгу рекордов России, где регистрируют мировые рекорды", - рассказал Коненко.

Идея сплести корзинку из натуральных материалов возникла у художника давно. "Я перепробовал много различных стеблей растений, но, имея тонкий диаметр, они не проявляли нужную гибкость. Работа велась несколько лет. На этот раз я решил попробовать свой любимый материал бересту, ведь из нее тоже плетут корзины", - уточнил микроминиатюрист.

По его словам, по высоте корзиночка получилась почти такая же, как по диаметру. "Но высота не имеет значения, размер корзинок измеряется по их диаметру", - отметил Коненко.

Коненко - создатель серии микрокомпозиций. В 2002 году его супермикрокнига Чехова "Хамелеон" размером 0,9 на 0,9 мм была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года вместе с сыном Станиславом издал серию книг с 13 алфавитами народов мира, каждая из которых имеет размер 0,8 на 0,8 мм. В числе произведений Коненко - подкованная золотыми подковами блоха, караван верблюдов в ушке швейной иглы, кузнечик со скрипкой. В 2011 году созданный отцом и сыном миниатюрный аквариум с мальками рыбок данио рерио, камешками и настоящими водорослями был признан Мировой академией рекордов самым маленьким в мире.