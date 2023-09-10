В Удмуртии намерены утвердить День снежного человека на первом фестивале йети

Организаторы мероприятия отметили, что фестиваль даст стимул развитию новых туристских брендов в регионе, таких как "Русский Йети" и "Удмуртия - вотчина Снежного человека"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Первый всероссийский фестиваль йети, посвященный легендам о снежном человеке, пройдет 20-21 октября в Воткинском районе Удмуртии. На фестивале в том числе утвердят День снежного человека, проведут марафон, фотовыставку и научную конференцию, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Мы с партнерами договорились, что 20-21 октября 2023 года в Воткинском районе Удмуртской республики в туркомплексе "Камские дали" состоится первый всероссийский фестиваль йети. В первый день работы фестиваля будет учрежден Всемирный день снежного человека", - сказал председатель оргкомитета фестиваля Валерий Сушков.

Он добавил, что программа мероприятия состоит из шести тематических блоков: туризм, культура, искусство, образование, спорт и наука. Так, на фестивале пройдет йети-марафон по пересеченной местности, состоится презентация почты снежного человека, пройдет фотовыставка "Йети и человек", а также первый "Йети-саммит". "Это будет научно-практическая конференция, где покажут фильмы о йети, а ведущие гоминологи и исследователи снежного человека из разных стран мира и регионов России представят свои доклады", - пояснил Сушков.

В свою очередь, Йети-посол доброй воли, руководитель "Йети-саммита" и президент международного центра гоминологии Игорь Бурцев подчеркнул, что на конференции ученые выскажут свои позиции о происхождении снежного человека. "На данный момент его существование научно не подтверждено", - подчеркнул Бурцев.

Организаторы также отметили, что фестиваль даст стимул развитию новых туристских брендов в Удмуртии, таких как "Русский Йети" и "Удмуртия - вотчина Снежного человека". Кроме того, готовятся к запуску первый в Евразии Музей снежного человека, а также Йети-тропа и экспедиционно-приключенческий турмаршрут "По следам Снежного человека".

Организаторами фестиваля выступают туристский комплекс "Камские дали", проект "Postventure & Почтовое приключение" и Международный центр гоминологии. Мероприятие пройдет при поддержке Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края, Национальной академии исследований и открытий "Русский путешественник", Международного сообщества филатуризма, а также журнала "Индустрия туризма и культуры" и российского делового журнала "Точка Опоры".