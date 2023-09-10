Гендиректор COP28 призвал относиться серьезно к глобальному изменению климата

Как отметил Маджид ас-Сувайди, эта проблема влияет на все население Земли

АБУ-ДАБИ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Катеренчук/. Проблема изменения климата влияет на все население Земли, поэтому к ней нужно относиться серьезно. Такое мнение высказал генеральный директор 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Маджид ас-Сувайди.

"Мы все страдаем от [изменения] климата во всем мире", - заявил он на встрече с журналистами в офисе COP28 в Абу-Даби, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "Мы заинтересованы в проведении COP28 [в ОАЭ], потому что живем в стране с жарким климатом, мы живем в засушливой среде, мы живем в регионе, на который влияет изменение климата", - сказал ас-Сувайди, отметив, что в контексте климатических проблем абсолютно все страны мирового сообщества взаимосвязаны.

Генеральный директор COP28 напомнил о недавних наводнениях в Пакистане, которые унесли жизни по меньшей мере 150 человек, о пожарах в Европе, Северной Америке, в частности на гавайском острове Мауи, а также о беженцах в Африке, которые были вынуждены оставить свои дома из-за засухи. "Это то, что влияет на всех нас", - подчеркнул ас-Сувайди, добавив, что необходимо сосредоточиться на помощи наиболее уязвимым категориям людей.

"Я думаю, что нам важно признать, что сегодня изменение климата влияет на всех нас и что никто из нас не хочет жить в мире, где рост [среднегодовой] температуры превышает отметку 1,5 градуса Цельсия. Поэтому мы все должны относиться к этому очень серьезно", - заключил гендиректор климатической конференции ООН, которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

В декабре 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже 193 члена всемирной организации, а также Палестина, Ниуэ, Острова Кука и Евросоюз поддержали Парижское оглашение по климату. Цель документа - не допустить превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию от доиндустриального уровня и сделать все возможное, чтобы удержать рост на отметке 1,5 градуса. Ученые полагают, что более значительное потепление может привести к необратимым последствиям для экологии. По данным Всемирной метеорологической организации ООН, средняя температура в 2022 году была на 1,5 градуса (1,02 - 1,27 градуса) выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах.