Доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и деятелей по-прежнему ограничен на YouTube

Как сообщили в Роскомнадзоре, также наложено еще 27 иных ограничений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доступ к 73 аккаунтам российских СМИ, общественных и политических деятелей по-прежнему ограничен на американском видеохостинге YouTube, также наложено еще 27 иных ограничений. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"На YouTube мы фиксируем многочисленные факты цензуры в отношении российских, в том числе государственных источников. Так, ограничен доступ к 73 аккаунтам российских СМИ, общественных и политических деятелей, а также наложены 27 иных ограничений якобы за нарушение правил площадки", - сказал он.

В мае в Роскомнадзоре сообщали, что ведомство зафиксировало уже девять фактов проявления цензуры в отношении российских СМИ, общественных организаций и деятелей со стороны зарубежных интернет-площадок с начала 2023 года.