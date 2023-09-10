10 сентября, 18:22

Доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и деятелей по-прежнему ограничен на YouTube

Как сообщили в Роскомнадзоре, также наложено еще 27 иных ограничений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доступ к 73 аккаунтам российских СМИ, общественных и политических деятелей по-прежнему ограничен на американском видеохостинге YouTube, также наложено еще 27 иных ограничений. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"На YouTube мы фиксируем многочисленные факты цензуры в отношении российских, в том числе государственных источников. Так, ограничен доступ к 73 аккаунтам российских СМИ, общественных и политических деятелей, а также наложены 27 иных ограничений якобы за нарушение правил площадки", - сказал он.

В мае в Роскомнадзоре сообщали, что ведомство зафиксировало уже девять фактов проявления цензуры в отношении российских СМИ, общественных организаций и деятелей со стороны зарубежных интернет-площадок с начала 2023 года. 

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