В Магадане планируют ввести финансирование работы народных дружин

Глава города Юрий Гришан отметил, что для дружинников предусмотрена материальная поддержка, которая с 1 января 2024 составит не более 7 тыс. рублей в месяц

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Магадана намерены ввести финансирование работы добровольных народных дружин, которые будут помогать сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка. Об этом ТАСС сообщил мэр города Юрий Гришан на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Как раз сейчас идет формирование дружины, в ее состав войдут не менее 35 человек. Добровольцы будут оказывать помощь сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка и за свою работу даже смогут получать материальное поощрение. <...> Рассматривается вопрос о выделении финансирования из городского бюджета на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте для добровольцев народных дружин, а также приобретение обмундирования, удостоверений, радиостанций, канцелярских принадлежностей и оргтехники", - сказал собеседник агентства.

По словам мэра, такая добровольная дружина уже сформирована в Соколе - пригороде Магадана. Цель муниципалитета - распространить положительную практику на все районы города. "ОМВД России по городу Магадану ведется проверка документов граждан, желающих вступить в добровольную народную дружину, и внесение данных лиц в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности", - сообщил Гришан.

Глава города добавил, что для дружинников предусмотрена материальная поддержка. С 1 января 2024 года она составит не более 7 тыс. рублей в месяц, то есть за каждый час патрулирования дружинник сможет получить 250 рублей.

Кроме того, в апреле региональные депутаты учредили звание "Почетный народный дружинник Магаданской области". Оно будет ежегодно присваиваться не более чем двум лицам. Единовременная денежная выплата получателям составит 10 тыс. рублей из средств областного бюджета.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.