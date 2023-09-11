Турция подготовит законопроект по ужесточению контроля за недвижимостью иностранцев

Лидерами по покупке недвижимости в Анталье являются россияне, немцы и украинцы, сообщил председатель совета директоров Ассоциации отельеров и управляющих туристическими объектами Средиземноморья Каан Кавалоглу

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Турецкие ведомства к октябрю подготовят законопроект, который может ужесточить систему контроля за купленной иностранцами недвижимостью, в том числе в вопросах сдачи ее в аренду. Об этом газете Hürriyet сообщил член правления Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма, председатель совета директоров Ассоциации отельеров и управляющих туристическими объектами Средиземноморья Каан Кавалоглу.

Основное внимание, по его словам, необходимо уделить ситуации с недвижимостью в провинции Анталья. "Дома, купленные иностранцами в Анталье, используются не по их прямому назначению. Особенно это характерно для районов Аланья и Коньяалты. Это наносит большой ущерб деятельности гостиниц. За последнее время число купленных иностранцами единиц недвижимости составило 108 тыс. Один иностранец купил 80 квартир и сдает их в аренду своим же гражданам", - сказал Кавалоглу. Hürriyet отмечает, что речь идет о россиянине, но в словах собеседника газеты подтверждения этому нет.

Лидерами по покупке недвижимости в Анталье, по данным Кавалоглу, являются россияне, немцы и украинцы. Его ассоциация изучила опыт других стран, которые являются популярными курортными направлениями, и подготовила предложения для министерств, чтобы выработать законопроект по ужесточению контроля над недвижимостью в руках иностранцев. Это необходимо, чтобы в том числе не допускать бесконтрольной и неподотчетной сдачи в аренду приобретенной для личного проживания недвижимости.

"Так как от таких действий страдают отельеры, в ряде стран продажа недвижимости иностранцам ограничивается. Это проблема и для Антальи. Если недвижимость продается с инвестиционными целями, то мы ждем, что люди будут инвестировать и в другие сферы, помимо пляжной", - сказал Кавалоглу. По его словам, к октябрю совместно с ведомствами будет подготовлен соответствующий законопроект.

Говоря о доходах от туризма, он указал, что целевой показатель на этот год составляет в целом по стране $56 млрд от 60 млн туристов. Для Антальи важно принять в год не менее 15 млн туристов. По состоянию на июль эта цифра составила около 11 млн. По убеждению Кавалоглу, до окончания сезона курорт способен достичь своих целевых показателей.