Около 1,2 тыс. предпринимателей Москвы приняли участие в фестивале "Неспальный район"

За пять недель на площадках фестиваля побывали свыше 90 тыс. москвичей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль локального бизнеса "Неспальный район" прошел в Москве, он объединил около 1,2 тыс. небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В Москве завершился первый фестиваль локального бизнеса "Неспальный район". Около 1,2 тыс. небольших компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) представили жителям столицы свои товары и услуги, провели мастер-классы, спортивные и театральные шоу", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, за пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тыс. москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов.

Для горожан организовали 682 мастер-класса - уроки по основам робототехники, актерскому мастерству, уходу за животными, азам создания мультфильмов, фитнес-тренировки. В них приняли участие свыше 13 тыс. человек. Кроме того, местные предприятия разыграли 1,8 тыс. сертификатов на свою продукцию и услуги.

"Состав участников подтвердил тот факт, что структура бизнеса в разных районах отличается. Например, в Теплом Стане более 40 процентов - по 21 проценту на отрасль - приходится на спортивные клубы и обучающие курсы. Четверть компаний и ИП Отрадного предлагают развивающие программы для детей. В Черемушках наиболее развитой (почти 24 процента) оказалась индустрия красоты. Организатором мероприятия выступил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития", - уточнили в пресс-службе.