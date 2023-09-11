11 сентября, 08:42,
обновлено 11 сентября, 08:59

В Нижегородской области зарегистрировали вспышку кори

В Арзамасском районе выявили 93 случая заболевания, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Вспышка заболеваемости корью зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области, выявлено 93 случая, источником инфекции стал ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области организованы мероприятия по локализации очага групповой заболеваемости корью в Арзамасском районе Нижегородской области. <…> На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревне Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты определили круг контактных лиц, проводится иммунизация, привито почти 400 человек, обход населения продолжается.

  

Теги:
РоссияНижегородская область
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