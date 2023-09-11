Администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка" продлили арест

Михаила Полякова обвиняют в вымогательстве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаилу Полякову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Полякова и продлил срок содержания под стражей до 13 декабря", - сказала представитель суда.

Также суд продлил срок ареста двум другим фигурантам дела: генеральному директору ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александру Санину и Денису Савинскому. Они обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Поляков занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи".

Следствие полагает, что фигуранты дела вымогали 40 млн рублей у руководства АО "Ланит" за удаление и блокировку негативных публикаций, которые могли причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству.