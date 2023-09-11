МАГАТЭ намерено "до последней капли" следить за ситуацией со сбросом воды с "Фукусимы-1"

Как заявил глава агентства Рафаэль Гросси, будет проводиться независимый анализ

ВЕНА, 11 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует "до последней капли" отслеживать ситуацию со сбросом очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих организации.

"Я посетил Японию и открыл там специальный офис для технических экспертов. Эта работа будет продолжаться до последней капли. Мы будем делать независимый анализ и предоставлять в реальном времени информацию о том, что там происходит", - сказал он.

Гросси добавил, что агентство готово присутствовать там столько лет, сколько потребуется.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power (TEPCO) 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

Решение Токио вызвало острую критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции, и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.