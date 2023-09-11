Безвизовый режим для въезда в Грузию граждан Китая вступил в силу

Гражданам КНР теперь можно находиться без визы на территории Грузии в течение 30 дней

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Режим, позволяющий гражданам КНР приезжать в Грузию без виз сроком на 30 дней, вступил в силу. Об этом сообщил грузинский МИД.

"С 11 сентября 2023 года для граждан Китайской Народной Республики и постоянно проживающих в Китае лиц начал действовать льготный визовый режим. Согласно новым регуляциям, граждане Китая и постоянно проживающие в стране лица имеют право въезжать в Грузию без виз и находиться на территории страны в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Как отмечается, изменения уже внесены в постановление правительства от 2015 года об утверждении перечня стран, гражданам которых разрешен въезд в Грузию без виз.

Ранее в понедельник премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил о принятом решении отменить визовый режим для граждан Китая. По его словам, это было сделано для увеличения потока туристов из Китая, а также привлечения большего объема инвестиций из этой страны. Также Грузия планирует увеличить число ежедневных прямых рейсов с Китаем с 1 до 10, о чем после заседания кабмина сообщил министр экономики Леван Давиташвили.

Гарибашвили посетил Китай в конце июля. Во время своего визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Грузия и Китай объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства.