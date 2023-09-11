Илон Маск считает, что у него биполярное расстройство

Автор его биографии сообщил, что изучение сознания Илона Маска было не совсем похоже на то, что он делал раньше

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Писатель и журналист Уолтер Айзексон заявил, что Илон Маск полагает, что у него биполярное расстройство. Об этом он сообщил газете Financial Times.

Изучение сознания Маска было "не совсем похоже на то, что я делал раньше", заявил биограф газете. "Он сказал мне, что считает, что у него биполярное расстройство, но диагноз ему так и не поставили. <...> Но я думаю, что все гораздо сложнее", - приводит Financial Times слова Айзексона.

Книга Айзексона о Маске выйдет в издательстве Simon & Schuster 12 сентября.