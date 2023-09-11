Уровень безработицы с начала года вырос в шести регионах РФ

Количество официально зарегистрированных безработных в стране составляет 484 тыс. человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) с начала года вырос в шести регионах, в трех - не изменился, а в остальных субъектах федерации снизился. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По данным Росстата, уровень безработицы в июле составил 3%. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года в шести регионах вырос, в трех - не изменился, а в остальных субъектах федерации снизился", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 484 тыс. человек, показатель за прошедшую неделю сократился на 2,2 тыс. человек. Число вакансий на портале "Работа России" превышает 1,8 млн предложений.

Глава Минтруда России Антон Котяков добавил, что более 21 тыс. работодателей направили заявки для участия в программе субсидирования найма, уже трудоустроено более 38 тыс. человек. Также по нацпроекту "Демография" первые 46 тыс. человек трудоустроились по востребованным на локальных рынках направлениям.

Кроме того, по данным министра, в 47 субъектах РФ заключены договоры на обучение работников 174 предприятий ОПК, сейчас проходят переподготовку более 6 тыс. человек.