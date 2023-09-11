Глава Приморья предложил провести во Владивостоке совместные с Китаем зимние игры

Олег Кожемяко также отметил, что реализация мастер-планов даст городу импульс, что позволит сделать его центром Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил совместно с Китаем провести в 2030 году во Владивостоке международные зимние игры. Об этом он сообщил на полях Восточного экономического форума в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, которое проводит президент России Владимир Путин.

"Конечно, мы приветствуем любые событийные мероприятия, поэтому предлагаем в партнерстве с Китаем здесь в 2030 году провести международные зимние игры", - сказал Кожемяко.

Обращаясь к президенту, он отметил, что решение о проведении саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке стало импульсом качественных изменений города, были построены аэропорт, мосты, океанариум, кампус, транспортные развязки. "Безусловно, считаем, что реализация мастер-планов даст такой же второй импульс, что позволит сделать Владивосток действительно центром Азиатско-Тихоокеанского макрорегиона", - сказал Кожемяко.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.