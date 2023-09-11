ЕСПЧ принял в производство иск УПЦ о давлении со стороны властей Волынской области

Горсовет города Киверцы Волынской области ранее принял постановление, в котором потребовал от священнослужителей и верующих УПЦ начать объединительные процессы с раскольнической ПЦУ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал и открыл производство по жалобе священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на давление со стороны властей Волынской области. Об этом сообщила пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

В августе 2022 года горсовет города Киверцы Волынской области принял постановление, в котором потребовал от священнослужителей и верующих УПЦ начать объединительные процессы с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ). Попытки УПЦ обжаловать это решение, как нарушающее свободу вероисповедания, в украинских судах успехом не увенчались.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.