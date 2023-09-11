В Северной Осетии установили интеллектуальную систему весогабаритного контроля

В пресс-службе главы и правительства республики сообщили, что это позволит повысить сохранность асфальтового покрытия дорог и снизить аварийность

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты "Ростелекома" установили на трассе в Северной Осетии интеллектуальную систему весогабаритного контроля. Пункт позволит выявить не только перегруз, но и нарушения правил дорожного движения без остановки или снижения скорости автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания в правительстве региона с директором Северо-Осетинского филиала ПАО "Ростелеком" Евгением Гальцевым.

"Национальный цифровой провайдер установил пункт весогабаритного контроля на трассе Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2. Интеллектуальная система комплекса в автоматическом режиме выявляет перегруз и завышенные габариты транспортных средств, а также скорость и нарушения правил дорожного движения без остановки или снижения скорости автомобилей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, благодаря внедренному решению повысится сохранность асфальтового покрытия дорог и снизится аварийность. Подобные пункты уже работают в нескольких городах юга России.

Через территорию республики проезжает значительный поток большегрузного транспорта, в том числе следующий на границу с Грузией. Это наносит большой урон муниципальным дорогам. Для решения этой проблемы в настоящее время строится и дорога в объезд Владикавказа, который будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.

Также в рамках цифровизации региона представители "Ростелекома" завершают установку 18 современных комплексов фотовидеофиксации на дорогах Северной Осетии. Камеры будут отслеживать нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофоров, обгоны в запрещенных местах, пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу, использование ремней безопасности водителями и пассажирами, наличие включенных дневных ходовых огней. Это также поможет повысить уровень безопасности движения по дорогам и улицам республики, а также ответственность и дисциплину участников дорожного движения.