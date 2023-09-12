Стоматолог-ортопед вошел в подборку самых высокооплачиваемых вакансий в РФ в сентябре

Специалисту предлагают зарплату от 300 тыс. рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Стоматолог-ортопед, старший менеджер по федеральным продажам и операционный директор для молодого бренда одежды вошли в подборку самых высокооплачиваемых вакансий в сентябре. Им предлагают зарплату около 300 тыс. рублей, следует из подборки сервиса по поиску работы Superjob, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Специалисты сервиса проанализировали 167 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрали самые высокооплачиваемые предложения сентября.

"В Москве, Перми, Красноярске, Краснодаре, Омске в топе зарплатных предложений сентября - врачи. Вакансия врача-стоматолога стала самой высокооплачиваемой в сентябре: предлагают от 300 тыс. рублей в месяц. Успешному кандидату обещают конкурентную заработную плату и работу на современном оборудовании", - говорится в итогах исследования.

Такую же зарплату предлагают в Екатеринбурге операционному директору, который возглавит молодой бренд одежды. В команду требуется амбициозный, системный и опытный управленец, который разбирается в e-commerce и знает основы торговли на крупнейших маркетплейсах. Также 300 тыс. рублей в месяц может зарабатывать старший менеджер по федеральным продажам в Нижнем Новгороде.

В подборке высокооплачиваемых вакансий сентября предложение для руководителя буровой службы в Челябинске, от специалиста ожидают наличие образования по офисной специальности и опыт работы в геологоразведочных предприятиях. Зарплата - от 150 тыс. рублей.

Заместителю руководителя по информационной безопасности в Москве предлагают от 250 тыс. в месяц. Требования - опыт не менее 6 лет и профильное образование, знание ряда нормативных правовых актов, например, о защите гостайны и о защите информации ограниченного доступа.