Исследование показало, что россияне летом чаще покупали книги для детей и для саморазвития

В списке самых продаваемых книг оказался и роман "Три товарища" Эриха Марии Ремарка

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россияне летом 2023 года чаще всего приобретали на маркетплейсах детские книги, фэнтези, комиксы и книги для саморазвития, сообщили ТАСС российские интернет-площадки.

По данным маркетплейса Ozon, покупатели летом стали чаще приобретать отечественную классическую литературу и книги по саморазвитию для подростков. "Самыми популярными стали книги "Чему не учат в школе. Тренинг по саморазвитию для подростков", "Сказки с иллюстрациями для детей" Пушкина и "Денискины рассказы. Внеклассное чтение для детей с иллюстрациями" Драгунского", - рассказали в Ozon.

Кроме того, в число книг, которые чаще всего покупали летом на площадке, вошла энциклопедия "Мое тело меняется / Книга про ЭТО для детей, подростков". Роман "Три товарища" Эриха Марии Ремарка замыкает топ-5 самых популярных книг.

Среди новинок, по данным маркетплейса, наибольшим спросом пользовалось произведение китайской писательницы Мосян Тунсю "Благословение небожителей. Том 4", выпущенное в июне 2023 года. На втором месте по популярности оказался комикс "Любовь, смерть и клубника", на третьем - книга психотерапевта Алексея Ситникова Karmalogic. Эти книги занимают шестое, седьмое и восьмое места соответственно в топ-10 самых популярных книг летом.

Высоким спросом летом пользовалась книга "Atomic Heart. Предыстория "Предприятия 3826", написанная Харальдом Хорфом по мотивам популярной в 2023 году компьютерной игры Atomic Heart. Замыкает топ-10 книга американского экономиста Бенджамина Грэма "Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию".

"Этим летом россияне старались заинтересовать своих детей классической литературой через легкие рассказы для внеклассного чтения, а также через любимые сказки классиков в новых изданиях с красивым оформлением и множеством картинок. Помимо этого россияне стали проявлять больше внимания к книгам по саморазвитию и половому воспитанию детей", - отметила руководитель направления "Книги" на Ozon Ирина Лихонкина, слова которой привели в компании.

Учебники, фэнтези и книги по саморазвитию

В онлайн-ретейлере Wildberries также отметили, что спрос на книжную продукцию в онлайн-сегменте продолжает укрепляться. Продажи книжного сегмента на Wildberries летом текущего года в штуках выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к букинистическим (плюс 113%) и коллекционным изданиям (плюс 93%), которые часто приобретают в подарок для родных и друзей, а также книгам-комиксам (плюс 75%). В преддверии нового учебного года учебников в штуках приобрели на 148% больше, чем в прошлом году, словарей - на 55%, а наборов обучающих карточек - на 134%.

"Лидеры спроса среди учебной литературы летом 2023 года - книги по иностранным языкам, наиболее динамично интерес покупателей растет к китайскому (плюс 189%), арабскому (плюс 412%), а ближе к наступлению нового учебного года мы также стали отмечать рост интереса к персидскому и корейскому языкам", - отметили в компании.

В сегменте художественной литературы на площадке чаще всего приобретают литературу в жанре фэнтези: спрос на нее вырос на 66% в годовом выражении. Наиболее востребованные издания - "Шестерка воронов" и "Продажное королевство" Ли Бардуго, "Наследница черного дракона" Анны Джейн и "Жемчужина дракона" Марины Романовой.

Популярность литературы по психологии и саморазвитию выросла на 65%. Наиболее востребованными изданиями летом стали книги, которые помогают развивать коммуникативные и лидерские навыки, например "Как разговаривать с кем угодно" Ларри Кинга, "Психология влияния. Как научиться добиваться успеха" Роберта Чалдини, а также "Психология лжи" Пола Экмана.