В Москве ожидаются переменная облачность и до 21 градуса тепла

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 21 градуса прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, в ночь на среду - до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.