Эксперт: плотность кабана в двух районах Приморья восстановилась после эпидемии АЧС

Директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев при этом отметил, что сейчас важно найти истинную причину эпизоотии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Плотность дикого кабана в двух районах Приморского края, где впервые три года назад началась эпизоотия африканской чумы свиней (АЧС), восстановилась до среднего значения, рассказал в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Кабан не вымер, как биологический вид, он встречается в дальневосточных лесах. Кроме того, есть позитивная тенденция, что в тех районах, где и началась вспышка АЧС три года назад, Пограничный район, Ханкайский район, там кабан восстановился до среднего уровня по плотности. Это позволяет надеяться, что эта идея про три года, она сработает. Именно поэтому в Приморье, в Хабаровском крае, охота на кабана была закрыта на три года", - сказал Арамилев.

По его словам, через две зимы численность кабана должна восстановиться на всей территории края. При этом сейчас важно найти истинную причину эпизоотии. По итогам проведенных исследований, АЧС развивается неестественным путем.

"Это не вирус, который передавался от европейского кабана к сибирскому, уральскому, от уральского к сибирскому, от сибирского к дальневосточному. Это вирус, занесенный человеком, занесен именно с кормами. Это либо были поля, посаженные тем зерном, которое оказалось инфицировано этим вирусом, либо охотники использовали некачественное зерно для биотехнических мероприятий. С одной стороны, пытались помочь, с другой стороны, ситуацию ухудшили", - добавил директор центра "Амурский тигр".

Ранее власти Приморского края ввели запрет на все виды охоты на кабана до 2025 года из-за последствий распространения в регионе АЧС. Запрет продлится с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года. По данным 2022 года, на момент учета на территории региона обитало около 18 тыс. кабанов.

О ситуации с АЧС

Летом 2019 года в Приморье была впервые зафиксирована АЧС, которая на протяжении трех лет заставляла власти вводить карантинные мероприятия в разных районах края. Специалисты охотнадзора и охраняемых природных территорий отмечают, что численность дикого кабана за время борьбы с АЧС сократилась более чем вдвое. Дикий кабан является одним из главных элементов кормовой базы краснокнижного амурского тигра, обитающего на юге Дальнего Востока.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.