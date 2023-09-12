Собянин подвел итоги сезона благоустройства 2023 года на севере Москвы

В частности, мэр отметил, что преобразилась и территория у Храма Знамения иконы Божией Матери в районе Ховрино

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги сезона благоустройства 2023 года, опубликовав серию постов о наиболее интересных проектах в Северном административном округе. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"Пришло время подвести итоги работ по созданию качественной городской среды. Решил опубликовать серию постов о наиболее интересных проектах благоустройства 2023 г. Начнем с севера столицы", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что власти столицы привели в порядок Старопетровский сквер, а также скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин, организовали игровую зону для детей в сквере вдоль Коровинского шоссе, в Восточном Дегунине в Сквере на улице 800-летия Москвы обустроили две детские площадки, спортивную зону и зону для тихого отдыха, в Западном Дегунине благоустроили Базовский сквер.

Кроме того, мэр отметил, что преобразилась и территория у Храма Знамения иконы Божией Матери в районе Ховрино, на улице Фестивальной. "Современные детские и спортивные площадки, памп-трек для Bmx, зоны для тихого отдыха и для пикника - каждый найдет себе место и занятие по душе", - сообщил он.

Собянин также добавил, что в Молжаниновском районе создали уютную зону отдыха у пруда на 2-й Подрезковской улице, очистили сам водоем, обустроили около него деревянный настил со смотровой площадкой и фонарями с мягким теплым светом, поставили удобные лавочки и качели, создали новую детскую площадку.