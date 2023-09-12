Прибытие самолетов из Москвы и Петербурга в Калининград задерживается из-за тумана

Рейсы будут возобновлены в скором времени

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Прибытие восьми авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград задерживается из-за тумана. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Храброво".

"Сегодня, 12 сентября, в расписании аэропорта "Храброво" произошли изменения. Из-за утреннего тумана задерживается прибытие восьми рейсов (из Москвы и Санкт-Петербурга). Соответственно, также задерживается отправление восьми рейсов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Погода постепенно улучшается, рейсы будут возобновлены в скором времени, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Международный аэропорт Калининград имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. По итогам 2022 года пассажиропоток Храброво составил 3,74 млн человек. Основной поток гостей прибывает в область через него.