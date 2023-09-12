На Калужском шоссе в Новой Москве появится спорткомплекс с картодромом

Общая поэтажная площадь будущего спорткомплекса может достигать 21,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Земельный участок площадью более 4 га под строительство спорткомплекса с картодромом выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Инвесторы приглашаются к участию в открытом аукционе на право аренды земельного участка площадью 4,3 га в Троицком административном округе. С победителем подпишут договор на восемь лет и восемь месяцев. Он сможет построить там капитальный объект - спортивный комплекс с картодромом. Размер годовой арендной платы определится в ходе торгов, заявку на участие можно подать до 18 сентября", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, данный участок расположен на Калужском шоссе в поселении Вороновском, недалеко от выезда на Варшавское шоссе. Общая поэтажная площадь будущего спорткомплекса может достигать 21,7 тыс. кв. м, высота - 20 м. Инвестору предстоит обеспечить в том числе проведение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, необходимых для инженерно-технического обеспечения объекта.

"Онлайн-аукцион пройдет 21 сентября на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы", - заключили в пресс-службе.