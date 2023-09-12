Путин предложил выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока

Президент подчеркнул, что сделать это нужно "не за счет перераспределения средств с других природных объектов"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительные средства на национальные парки Дальнего Востока в следующем году.

"Предлагаю в следующем году выделить дополнительные ресурсы на национальные парки Дальнего Востока", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин подчеркнул, что сделать это нужно "не за счет перераспределения средств с других природных объектов". "А именно добавить сверх предусмотренного финансирования", - подчеркнул президент.

Глава государства также обратил внимание, что с 1 сентября вступил в силу закон, который "создает цивилизованные условия, нормативные рамки для экотуризма, формирует базу для раскрытия научного и туристического потенциала охраняемых территорий". "Важно, чтобы они были обеспечены инфраструктурой", - отметил Путин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.