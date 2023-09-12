Путин призвал уделить особое внимание муниципальным образованиям Дальнего Востока

По словам президента, в рамках программы "Тысяча дворов" обустроено 1 245 общественных пространств, а по итогам текущего года к ним добавиться еще 562

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Особое внимание необходимо уделить обустройству городской среды на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Конечно, нужно уделить особое внимание муниципальным образованиям, в том числе небольшим", - сказал он.

Так, по словам президента, в рамках программы "Тысяча дворов" обустроено 1 245 общественных пространств, а по итогам текущего года к ним добавиться еще 562.

"Безусловно, нужно продолжить эту работу, - отметил он. - В свое время мы приняли решение, по которому во всех наших ключевых программах развития есть специальный дальневосточный раздел, за счет этого набран хороший темп государственного капиталовложения именно в проекты Дальнего Востока".

Такой уровень, динамику, такие дальневосточные приоритеты, как указал Путин, "обязательно нужно сохранить".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.