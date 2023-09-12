Почти 500 активистов помогают выявлять земельно-имущественные нарушения в Москве

За полгода добровольцы пресекли около 10 фактов возведения нового самостроя

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Активисты принимают участие в выявлении земельно-имущественных нарушений и формировании современного облика Москвы в рамках проекта "Доброволец ГИН", его участниками являются почти 500 жителей города. Об этом сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости (ГИН) Иван Бобров.

Проект был организован ведомством в 2021 году.

"Мы поддерживаем инициативных жителей столицы, которые принимают непосредственное участие в борьбе с самостроем и создании комфортной городской среды в разных районах Москвы. За семь месяцев 2023 года к проекту "Доброволец ГИН" присоединились почти 70 человек, а всего за два года существования его участниками стали 478 жителей города", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба ГИН.

Отмечается, что добровольцы стали активнее принимать участие в улучшении облика Москвы с помощью выполнения заданий по обнаружению незаконных построек и пресечению их возведения на раннем этапе. За полгода пресекли около 10 фактов возведения нового самостроя.

"Участники проекта - волонтеры, которым небезразличен облик столицы. Для них в проекте проводят обучение, где рассказывают, как выявить самострой, захламление, бесхозяйные и ветхие объекты недвижимости и многое другое. После прохождения обучения они помогают выявлять ветхие и аварийные объекты нежилого фонда, захламления на земельных участках города, а также объекты незаконного строительства и факты неправомерного использования территорий общего пользования. Все сообщения о возможных нарушениях проверяют специалисты Госинспекции по недвижимости", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что если нарушения подтверждаются, принимаются меры, чтобы их устранить. Также специалисты Госинспекции регулярно проводят очные встречи с добровольцами, на которых актуализируют знания о деятельности проекта и поддерживают комьюнити волонтеров. Чтобы стать добровольцем, достаточно направить обращение на почту dobrovoletsgin@mos.ru, после чего сотрудники ведомства свяжутся и проведут инструктаж. Зарегистрироваться может любой житель Москвы старше 18 лет.