Путин не стал говорить, что будет делать во время посещения космодрома Восточный

Президент подчеркнул, что у него там запланирована целая программа

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал делиться подробностями своего предстоящего визита на космодром Восточный, подчеркнув, что у него там запланирована целая программа.

"У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный.