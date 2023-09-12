12 сентября, 07:51,
обновлено 12 сентября, 08:24
Восточный экономический форум

Путин не стал говорить, что будет делать во время посещения космодрома Восточный

Президент подчеркнул, что у него там запланирована целая программа

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал делиться подробностями своего предстоящего визита на космодром Восточный, подчеркнув, что у него там запланирована целая программа.

Читайте также
Трансляция
Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

"У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация