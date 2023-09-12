На портале "Цифровое Подмосковье" открыли доступ для ИИ-решений от других регионов России

Среди разработок - чат-боты и голосовые помощники, цифровые платформы управления транспортной системой и паспорта объектов строительства, мобильные приложения и другие технологии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Портал "Цифровое Подмосковье" стал доступен для размещения информации о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) от властей других регионов России, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"На портале "Цифровое Подмосковье" поделиться своим опытом внедрения искусственного интеллекта и дополнить витрину готовыми решениями теперь могут все органы власти российских регионов. Чтобы оставить заявку на публикацию ИИ-решения, необходимо заполнить электронную форму на главной странице портала", - говорится в сообщении.

Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, практики, которые уже работают в одном регионе, можно адаптировать для другого. "Это более эффективно и менее трудозатратно, чем разрабатывать их с нуля. Вместе с тем на портале "Цифровое Подмосковье" можно найти идеи для создания новых отечественных технологий искусственного интеллекта", - цитирует ее пресс-служба.

В министерстве уточнили, что в рамках поручения президента России о проведении работы по внедрению ИИ-технологий на портале "Цифровое Подмосковье" уже размещены 98 практик регионов с применением ИИ-технологий. Любой пользователь может изучить их, выбрать готовое решение и внедрить его в свою деятельность. Все проекты разделены на три направления: "ИИ-решения", "Субъектам", "Бизнесу". В каждом из них есть блоки с различными тематиками в зависимости от сферы внедрения решения, например, медицина, ЖКХ, строительство, транспорт, безопасность, жалобы, торги и контракты, контрольно-надзорная деятельность. Среди таких разработок - чат-боты и голосовые помощники, цифровые платформы управления транспортной системой и паспорта объектов строительства, мобильные приложения и другие умные технологии.

"Если пользователя заинтересовало ИИ-решение, необходимо нажать на его название и перейти в карточку проекта. В ней содержатся сведения о цели создания ИИ-решения, его разработчиках, регионе применения и достигнутом результате, типе искусственного интеллекта, возможностях тиражирования. Там же доступна кнопка "Свяжитесь с нами". С ее помощью можно получить консультацию по проекту и вопросам его внедрения. Для этого нужно просто заполнить и отправить онлайн-заявку", - добавили в пресс-службе.