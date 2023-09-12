Путин призвал бороться с демографической проблемой всем обществом

Президент напомнил, что государство проводит целый комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, материнства и детства

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Решение демографических проблем требует напряженной работы по всем направлениям, она будет проводиться, но делать это нужно всем обществом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Работать надо напряженно по всем направлениям, в том числе, кстати говоря, и в информационной сфере, при поддержке общественности, средств массовой информации. Поднимать престиж материнства, отцовства, побуждать людей иметь хорошую, здоровую семью, укреплять наши традиционные ценности, в том числе и религиозные ценности. Это большой комплекс работы. Будем работать, но это нужно делать, конечно, всем обществом", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что государство проводит целый комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми, материнства и детства. "Надо наращивать эти меры, надо работать в сфере здравоохранения над поддержкой материнства и детства", - добавил президент.

"Совсем недавно мы фиксировали естественный прирост населения. К сожалению, не смогли удержать эту тенденцию", - заключил глава государства.