Жители Подмосковья с начала года оформили более 100 тыс. медсправок в электронном виде

В регионе онлайн доступны девять видов медицинских справок

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Жители Московской области с начала 2023 года оформили свыше 100 тыс. медицинских справок в электрон виде благодаря реализации в регионе проекта "Онлайн-поликлиника". Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Перевод ряда услуг в цифровой вид позволяет упростить получение необходимых документов для жителей. Потому что теперь в ряде случаев пациенту нет необходимости идти в поликлинику за документом - получить некоторые виды справок можно онлайн, оставив заявку. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье". Всего с начала года онлайн оформлено уже более 100 тыс. медицинских справок, самая популярная - справка об отсутствии контактов", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В министерстве добавили, что в настоящее время жители региона могут заказать онлайн девять видов медицинских справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.