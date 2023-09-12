На Камчатке заявили, что приостановка работы самолетов L-410 не отразилась на пассажирах

Губернатор Владимир Солодов отметил, что основное перемещение по краю осуществляется самолетами большей вместимости Ан-26 и Як-40

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Приостановка работы на авиалиниях Камчатского края самолетов типа L-410 является временной и не отразилась на транспортной доступности в регионе, поскольку эти самолеты занимают очень малую часть авиапарка. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Эксплуатация чешских региональных самолетов L-410 завода Aircraft Industries была остановлена в Камчатском крае с 1 сентября из-за нехватки запчастей.

"Между периодами обслуживания возник, так скажем, зазор. Он сейчас уже устраняется. Заключен договор с предприятием УЗГА (Уральский завод гражданской авиации), которое обеспечит замену всех необходимых агрегатов, которые требуются. Летная годность будет восстановлена. <...> Это просто <...> эпизодическое событие, никак серьезно не повлияет. Тем более у нас немного самолетов L-410", - рассказал Солодов.

Он добавил, что основное перемещение по Камчатскому краю осуществляется самолетами большей вместимости Ан-26 и Як-40, которые соответствуют параметрам и расстояниям Камчатского края. И с ними проблем по обслуживанию нет. "Более того, мы устанавливаем связи и с Белоруссией по их обслуживанию, и они никак не зависят от иностранных компонентов, и никаких проблем здесь я не вижу. Но в будущем мы ждем, конечно, самолет "Байкал", который уже в ближайшие годы должен к нам прийти", - сказал губернатор Камчатки.

Во время пленарного заседания Восточного экономического форума, которое прошло во вторник во Владивостоке, президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план по развитию и модернизации авиаперевозок на Дальнем Востоке. План должен будет охватывать строительство новых и модернизацию действующих аэропортов, улучшение стандартов для работы малой авиации, поставку отечественных самолетов и вертолетов, и повышение доступности авиаперелетов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.