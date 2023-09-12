12 сентября, 10:32

Свыше 160 тыс. льготников Подмосковья уже установили электронный социальный паспорт

Документ представлен на региональном портале госуслуг

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Электронный социальный паспорт льготника, дублирующий соответствующее бумажное свидетельство, получили в Московской области более 160 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Уже свыше 160 тыс. жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне", - привели в тексте слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что социальный паспорт в электронном виде доступен льготным категориям граждан в Подмосковье с июня текущего года. Он представлен на региональном портале госуслуг.

В цифровом паспорте содержится штрих-код социальной карты, по которому можно получить скидку в магазинах, аптеках, а также музеях и кинотеатрах. 

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