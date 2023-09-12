Готье сообщил, что число операций по трансплантации органов вырастет в РФ почти на 18%

По словам главного трансплантолога Минздрава, планируется провести 3 тыс. операций

БАРНАУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Количество операций по трансплантации органов по итогам 2023 года вырастет на 17,6% по сравнению с показателями 2022 года. Всего планируется провести 3 тыс. операций, сообщил журналистам главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

В 2022 году в России провели 2 551 операцию по пересадке донорских органов, это на 235 манипуляций больше, чем в 2021 году.

"В этом году мы ожидаем выполнение 3 тыс. трансплантаций на территории РФ", - сообщил он, отметив необходимость повышения количества операций по пересадке органов в Алтайском крае.

По его словам, сейчас в регионе ежегодно на диализе (процесс удаления из крови человека избытка воды, растворенных веществ и токсинов) находится более 800 человек, при этом количество трансплантаций не превышает 20.

"Основная цель - увеличить число трансплантаций. Если мы имеем более 800 человек на диализе, значит, ежегодно на диализ приходит 60 человек. Это и есть то количество почек, которое мы должны пересадить. Это не так много с точки зрения возможности выполнения", - сообщил Готье, отметив, что решить проблему поможет создание системы донорства в регионе, а также увеличение количества специалистов.

По словам главного специалиста-трансплантолога минздрава Алтайского края Евгения Григорова, программа посмертного донорства в регионе реализуется только в краевой больнице, планируется подключить и другие медучреждения региона. "Если появится соответствующий запрос от руководства края, <...> практические шаги мы наметим. Сейчас первая задача - наладить взаимодействие между медучреждениями. Также острая проблема возникла с анестезиологами, планируем выучить минимум двух врачей", - сказал он.

О трансплантологии в России по итогам 2022 года

Как следует из публичного отчета НМИЦ трансплантологии и искусственных органов, в 2022 году трансплантационная активность увеличилась в 19 субъектах РФ.

Лидером, демонстрирующим мировой уровень развития донорства и трансплантации органов, осталась Москва. В 2022 году показатель трансплантационной активности в Москве превысил 95 на 1 млн населения. Интенсивное развитие по итогам прошлого года также показала трансплантационная программа в Республике Татарстан. Отмечено восстановление трансплантационной активности после пандемии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Иркутской, Кемеровской, Тюменской и Челябинской областях.