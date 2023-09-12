Искусственный интеллект выявил в Подмосковье более 4 тыс. случаев незаконной торговли

Для отслеживания эпизодов незаконной торговли в регионе было подключено 3 тыс. камер видеонаблюдения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. камер видеонаблюдения подключили к системе искусственного интеллекта для выявления мест нелегальной торговли на территории Московской области. Проведенная работа позволила обнаружить более 4 тыс. случаев несанкционированной работы, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За весь период применения в Подмосковье элементов искусственного интеллекта для фиксации эпизодов незаконной торговли к сегодняшнему дню выявлено уже более 4 тыс. таких случаев, из них устранено - более 3 тыс. К примеру, за май и июнь в этом году было вынесено около 2 тыс. административных штрафов, что больше на 70%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И речь тут не о росте числа случаев незаконной торговли, а о существенном росте количества попавших в наше поле зрения эпизодов за счет инновационного метода наблюдения", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

Он добавил, что повторяющиеся случаи незаконной торговли зафиксированы нейросетью в 36 городских округах.

"Элементы искусственного интеллекта в Подмосковье были обучены искать на видеокадре атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры незаконной торговли. Модель искусственного интеллекта подключают к камерам системы "Безопасный регион". Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%, работа продолжается", - добавил Филимонов.

В пресс-службе уточнили, что для отслеживания эпизодов незаконной торговли с использованием элементов искусственного интеллекта в регионе было подключено 3 тыс. камер видеонаблюдения.