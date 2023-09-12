Языки народов России адаптируют к стандарту Юникод при участии Яндекса и Google

По словам директора Дома народов России Анны Полежаевой, в настоящее время идет первичная работа с языками в виртуальной среде

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Символы языков коренных народов России внесут в кириллическую зону международного стандарта Юникод, который используют при кодировании в интернете. Работа идет в партнерстве с компаниями Яндекс и Google, сообщила ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) директор Дома народов России Анна Полежаева.

"Мы работаем над цифровизацией языков коренных народов России, которых пока нет в стандарте Юникод. Символы этих языков будут постепенно внесены в кириллическую зону этого международного стандарта. <...> Мы работаем над этим с такими платформами как Яндекс.Переводчик, Google Translate. Прежде всего, я думаю, что на этом этапе Яндекс.Переводчик нас поддерживает", - сказала Полежаева.

Эта работа позволит использовать языки коренных народов в интернете, в мобильных устройствах и онлайн-переводчиках. По словам Полежаевой, сейчас идет первичная работа с языками в виртуальной среде - нужны соответствующие шрифты, в которых будут отражены символы. "Это касается перевода отдельных слов и сохранения контекста и связанности изложения. Сейчас этого нет для большинства языков народов России", - добавила она.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов (ФАДН) 10 сентября сообщал, что ФАДН инициировало работу по созданию онлайн-переводчика для языков народов России. Он отмечал, что на базе Дома народов России создана рабочая группа с участием представителей региональных правительств, учреждений науки.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.