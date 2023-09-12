Число случаев лечения онкологии за счет средств ОМС выросло на 63,6% за четыре года

Глава Минздрава Михаила Мурашко отметил, что за это время удалось снизить на 14 % одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число случаев лечения онкологии лекарственными препаратами, включая таргетные (блокирующие рост и распространение опухоли), за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), выросло с 2019 года на 63,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Возросло количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты, за счет средств ОМС на 63,6%. Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями", - сказал министр в приветствии на VI Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

Он отметил, что также за это время удалось снизить на 14 % одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями, на 5,6% смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, по данным министра, показатель удельного веса онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, также растет и уже составляет около 60%.