На Ямале создадут искусственные гнезда и зоны покоя для сохранения популяций редких птиц

В проект также войдет кольцевание сапсанов, создание условий для реабилитации травмированных диких птиц и несколько просветительских мероприятий для школьников.

ТАСС, 12 сентября. Новый проект по сохранению и увеличению популяции редких птиц создадут на Ямале, реализовать его планируют на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Будут созданы зоны покоя в местах гнездования кречетов и условия для реабилитации травмированных птиц, установлены искусственные гнезда, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В этом году их [искусственных гнезд] было установлено уже 17. Аналогичное количество планируют установить и в следующем году. Также будут созданы зоны покоя в местах гнездования кречетов, чтобы снизить воздействие негативных факторов на птиц. <…> В результате реализации проекта ожидается сохранение популяции редких птиц на Тазовском полуострове, активное участие школьников в исследовательской деятельности", - говорится в сообщении.

Инициатором проекта стало ООО "Газпром добыча Ямбург", которое шесть лет проводит образовательные экспедиции на Ямбургское месторождение. Цель проекта - сохранение и увеличение популяции редких птиц на Тазовском полуострове - сапсана, кречета, краснозобой казарки и пискульки. Реализовать его планируют непосредственно на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении, где находятся действующие производственные объекты, а позже он будет расширен на другие лицензионные участки.

В проект также войдет кольцевание сапсанов, создание условий для реабилитации травмированных диких птиц, а также несколько просветительских мероприятий для школьников.

Документ о старте проекта "Заповедный Ямал. Птицы Арктики" подписали председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин, генеральный директор компании "Газпром добыча Ямбург" Андрей Касьяненко и заместитель начальника управления - начальник отдела ПАО "Газпром" Сергей Коняев.