В Петербурге преподаватели-филологи из 60 стран примут участие в конгрессе

Президент МАПРЯЛ Владимир Толстой сообщил, что всего в рамках мероприятия запланировано более 400 докладов, больше 100 из которых будут посвящены теме обучения русскому языку иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) пройдет впервые за 20 лет в Петербурге с 13 по 16 сентября. Его мероприятия объединят на площадках представителей из 60 стран, сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент МАПРЯЛ и Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, председатель наблюдательного совета Фонда "Русский мир" Владимир Толстой.

"Санкт-Петербург - первый город, который во второй раз принимает конгресс МАПРЯЛ, и предыдущий раз это было ровно 20 лет назад. <…> Сегодня мы ждем гостей из почти 60 стран мира, в форуме примут участие около 600 человек. <…> Впервые примут участие представители Аргентины, Венесуэлы, Катара, Кении, Нигерии, Ливана, Перу, Сенегала, Танзании и Эквадора", - рассказал он.

Как добавил директор секретариата МАПРЯЛ Александр Коротышев, в первый день конгресса состоится пленарное заседание, где с докладами выступят ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев, директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская и писатель Евгений Водолазкин. Всего в рамках мероприятия запланировано более 400 докладов, больше 100 из которых будут посвящены теме обучения русскому языку иностранцев.

"Последние несколько лет интерес к русскому языку в мире увеличился. К нам пытались поступить еще пять лет назад 4 человека на место иностранных студентов, а в этом году 21 человек на место из 105 стран мира. Никогда такого интереса к русскому языку, обучению на русском языке не было", - сказал ректор СПбГУ.

Как отметил Толстой, повышение интереса к изучению русского языка можно объяснить тем, что Россия находится в эпицентре меняющегося мира.

Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы проходит один раз в четыре-пять лет с 1969 года. Он объединяет ученых-филологов, преподавателей русского языка, методистов и литературоведов разных стран. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России.